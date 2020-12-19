Дубль Линдберга помог Швеции обыграть Финляндию в матче Кубка Первого канала

В своём втором матче на Кубке Первого канала сборная Швеции обыграла команду Финляндии, встреча завершилась со счётом 4:1 (0:0, 2:0, 2:1). Это первая победа шведов в нынешнем розыгрыше Евротура.

Одним из главных героев встречи стал шведский форвард Оскар Линдберг, на его счету дубль. Два очка в составе сборной Швеции набрал Марио Кемпе (1+1). Голкипер шведов Андерс Линдбек отразил 20 бросков. Единственную шайбу сборной Финляндии забросил Теэму Турунен, ему ассистировал Юусо Пуустинен.

Кубок Первого канала завершится 20 декабря. Ранее сборная Россия выиграла Кубок Карьяла молодёжным составом. Подопечные Валерия Брагина сегодня, 19 декабря, встретятся со сборной Чехии. Начало матча — в 15:30 мск.