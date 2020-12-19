Загитова наблюдала за победой сборной, Кузьменко прижал ко льду чеха. Лучшие фото
19 декабря в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» сборная России обыграла команду Чехии во втором матче Кубка Первого канала. Встреча завершилась со счётом 4:1 (2:1, 0:0, 2:0) в пользу подопечных Валерия Брагина.
Первую шайбу в матче забросил игрок сборной России Антон Бурадсов. Упрочил преимущество Андрей Кузьменко с передачи Ивана Морозова. Однако на 16-й минуте Лукаш Седлак отыграл одну шайбу, но буквально через минуту Максим Мамин восстановил разницу в два гола. На 56-й минуте Денис Зернов не реализовал буллит. На 58-й минуте Мамин оформил дубль. В конце 3-го периода Максим Мамин, оформив дубль, закрепил окончательный счёт.
Лучшие кадры с матча Россия — Чехия — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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