«Айлендерс» близки к подписанию нового контракта с Барзалом

«Нью-Йорк Айлендерс» близок к соглашению о новом контракте с нападающим Мэтью Барзалом, который находится в статусе ограниченно свободного агента. Об этом сообщил журналист Sportsnet и инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман.



Продвижению в переговорах помогло решение защитника Джонни Бойчака завершить карьеру. Таким образом, «островитяне» получили ещё немного денег под потолком зарплат. Прежде в платёжной ведомости «Айлендерс» оставалось только $ 3,9 млн под потолком зарплат.



Ранее появлялась информация, что «островитяне» предлагают 23-летнему канадцу контракт с зарплатой $ 7,5 млн в год.



Барзал был выбран клубом из Нью-Йорка на драфте-2015 под общим 16-м номером. В прошлом сезоне он набрал в 68 матчах 60 (19+41) очков. В плей-офф на его счету 17 (5+12) баллов в 22 встречах.

«Айлендерс» предлагают Барзалу $ 7,5 млн в год по новому контракту