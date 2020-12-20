Дюклер — о контракте: мне подходит «Флорида» — талантливый состав и первоклассный вратарь

Форвард «Флориды Пантерз» Энтони Дюклер прокомментировал подписание контракта с американским клубом.
«Не торопился с решением. Хотел убедиться, что попаду туда, где будет шанс показать то, что могу. Чувствовал, что «Флорида» мне подходит. Команда с очень талантливым составом. Есть глубина состава в атаке и защите. Первоклассный вратарь и много перспективной молодёжи.
У меня было много времени, чтобы проанализировать все составы в НХЛ, чтобы посмотреть, где я могу пригодиться. Каждый день работать с такими талантами, как Барков и Юбердо, видеть, как они работают, будет полезно. С кем бы тренер меня ни поставил, постараюсь делать все возможное. Привлёк уровень мастерства и таланта в атаке команды. Это одна из главных причин, почему я решил приехать во Флориду.
Билл Зито, наверное, был первым генеральным менеджером, с кем мы поговорили. Вскоре после открытия рынка мы связались с ним. У нас был очень хороший разговор. Мне очень понравилось его видение ситуации, образ мышления и то, как он хочет построить эту команду», – цитирует Дюклера пресс-служба НХЛ.
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