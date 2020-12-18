«Флорида» объявила о заключении контракта с экс-форвардом «Оттавы» Энтони Дюклером

25-летний канадский форвард Энтони Дюклер заключил однолетнее соглашение с клубом НХЛ «Флорида Пантерз», сообщается на официальном сайте «пантер».
Согласно информации CapFriendly, экс-форвард «Оттавы» заключил соглашение с зарплатой $ 1,7 млн за сезон. Напомним, что по предыдущему однолетнему контракту с «Сенаторз» он заработал $ 1,65 млн.
Новая команда стала для игрока уже шестой за шесть лет выступлений в НХЛ. Ранее он выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс», «Аризону Койотс», «Чикаго Блэкхоукс», «Коламбус Блю Джекетс» и «Оттаву Сенаторз.
В минувшем сезоне Дюклер набрал 40 (23+17) очков в 66 матчах регулярного чемпионата и обновил личный рекорд по голам. Всего в НХЛ на его счету 353 встречи, в которых ему удалось набрать 162 (79+83) очка при показателе полезности «-3».
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