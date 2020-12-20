Сборная Чехии одержала первую победу на Кубке Первого канала, обыграв команду Швеции

В своём заключительном матче на Кубке Первого канала сборная Чехии обыграла команду Швеции, встреча завершилась со счётом 4:1 (0:1, 3:0, 1:0). Это первая победа чехов на турнире в Москве.
Счёт открыли шведские хоккеисты усилиями Йонатана Берггрена, реализовавшего большинство на 13-й минуте первого периода. Чехи перевернули ход встречи во втором периоде, забросив три шайбы кряду усилиями Радана Ленца, Матея Блюмеля и Даниэля Газда. В заключительной трети окончательный счёт установил защитник Павел Пиха.
Кубок Первого канала завершится сегодня, 20 декабря. Напомним, сборная Россия выиграла Кубок Карьяла молодёжным составом. Подопечные Валерия Брагина в заключительном матче домашнего турнира встретятся со сборной Финляндии. Начало матча — в 15:30 мск.
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