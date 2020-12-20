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Сборная Чехии одержала первую победу на Кубке Первого канала, обыграв команду Швеции

Сборная Чехии одержала первую победу на Кубке Первого канала, обыграв команду Швеции
Хоккей / Евротур 0
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В своём заключительном матче на Кубке Первого канала сборная Чехии обыграла команду Швеции, встреча завершилась со счётом 4:1 (0:1, 3:0, 1:0). Это первая победа чехов на турнире в Москве.

Счёт открыли шведские хоккеисты усилиями Йонатана Берггрена, реализовавшего большинство на 13-й минуте первого периода. Чехи перевернули ход встречи во втором периоде, забросив три шайбы кряду усилиями Радана Ленца, Матея Блюмеля и Даниэля Газда. В заключительной трети окончательный счёт установил защитник Павел Пиха.

Еврохоккейтур. Кубок Первого канала
20 декабря 2020, воскресенье. 11:00 МСК
Чехия
Окончен
4 : 1
Швеция
0:1 Берггрен (Пяаярви, Расмуссен) – 12:33' (5x4)   1:1 Ленц (Пиха, Зборжил) – 24:54' (5x5)   2:1 Блюмель (Коштялек) – 35:12' (5x5)   3:1 Газда (Яшек, Нестрашил) – 39:22' (5x5)   4:1 Пиха (Зборжил) – 55:23' (5x5)

Кубок Первого канала завершится сегодня, 20 декабря. Напомним, сборная Россия выиграла Кубок Карьяла молодёжным составом. Подопечные Валерия Брагина в заключительном матче домашнего турнира встретятся со сборной Финляндии. Начало матча — в 15:30 мск.

Решающий матч наших на домашнем этапе Евротура! Россия — Финляндия. Онлайн
Команда Валерия Брагина сыграет за первое место на Кубке Первого канала. Все подробности встречи — в онлайн-трансляции.
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