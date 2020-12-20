Крылов: если бы Шумаков не просил об обмене, «Авангард» бы его никуда не поменял

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов ответил на вопросы журналистов.



«По поводу Ивана Мирошниченко ведём переговоры. Меня устраивает настроение, с которым команда входит в важную часть чемпионата. Ребята в хорошем настроении. Уверен, всё у нас получится.



Каждый матч регулярного чемпионата имеет свои особенности, работаем над ошибками, всё в рабочем порядке. Уход Сергея Шумакова? Если бы он не просил об обмене, мы бы его никуда не поменяли. Он захотел сменить команду, у него спрашивайте. До дедлайна больше никто «Авангард» не покинет.



Ушёл Шумаков, освободилось место в топ-9, будем смотреть подходящих кандидатов. Завтра рабочее совещание по поводу начала домашних матчей. Выслушаем мнение и примем решение. Важно, чтобы зрители были на матчах», — сказал Крылов.