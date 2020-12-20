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Крылов: если бы Шумаков не просил об обмене, «Авангард» бы его никуда не поменял

Крылов: если бы Шумаков не просил об обмене, «Авангард» бы его никуда не поменял
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов ответил на вопросы журналистов.

«По поводу Ивана Мирошниченко ведём переговоры. Меня устраивает настроение, с которым команда входит в важную часть чемпионата. Ребята в хорошем настроении. Уверен, всё у нас получится.

Каждый матч регулярного чемпионата имеет свои особенности, работаем над ошибками, всё в рабочем порядке. Уход Сергея Шумакова? Если бы он не просил об обмене, мы бы его никуда не поменяли. Он захотел сменить команду, у него спрашивайте. До дедлайна больше никто «Авангард» не покинет.

Ушёл Шумаков, освободилось место в топ-9, будем смотреть подходящих кандидатов. Завтра рабочее совещание по поводу начала домашних матчей. Выслушаем мнение и примем решение. Важно, чтобы зрители были на матчах», — сказал Крылов.

Крылов: «Авангард» несильно поменяется до дедлайна, Ковальчук — один из кандидатов
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