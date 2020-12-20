Вайсфельд: сборная России выиграла домашний этап Евротура очень убедительно

Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд прокомментировал выступление сборной России на Кубке Первого канала.

«Cборная России выиграла домашний этап Евротура очень убедительно – три победы из трёх, всего одно очко потеряно. Смогли проверить многих кандидатов на поездку на чемпионат мира. Все три матча в ворота играл Самонов, в целом, выступил неплохо, немало выручал, получил приз лучшему вратарю. Очень хорошо провёл турнир Кузьменко, очень понравился как выглядел Яковлев. В Москве, как и на предыдущем этапе Евротура в Финляндии, выиграли все матчи. Можно только поздравить игроков, тренеров, руководство и всех болельщиков с победой!», — сказал Вайсфельд «Чемпионату».

Сборная России стала победителем Кубка Первого канала, набрав 8 очков в 3 матчах. В заключительной игре на турнире россияне разгромили команду Финляндии со счётом 5:1.