Вайсфельд: сборная России выиграла домашний этап Евротура очень убедительно

Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд прокомментировал выступление сборной России на Кубке Первого канала.
«Cборная России выиграла домашний этап Евротура очень убедительно – три победы из трёх, всего одно очко потеряно. Смогли проверить многих кандидатов на поездку на чемпионат мира. Все три матча в ворота играл Самонов, в целом, выступил неплохо, немало выручал, получил приз лучшему вратарю. Очень хорошо провёл турнир Кузьменко, очень понравился как выглядел Яковлев. В Москве, как и на предыдущем этапе Евротура в Финляндии, выиграли все матчи. Можно только поздравить игроков, тренеров, руководство и всех болельщиков с победой!», — сказал Вайсфельд «Чемпионату».
Сборная России стала победителем Кубка Первого канала, набрав 8 очков в 3 матчах. В заключительной игре на турнире россияне разгромили команду Финляндии со счётом 5:1.
- 20 декабря 2020
-
23:59
-
23:55
-
23:44
-
23:26
-
23:00
-
22:18
-
21:43
-
21:42
-
20:51
-
20:20
-
20:00
-
19:55
-
19:45
-
19:01
-
18:46
-
18:37
-
18:35
-
18:32
-
18:11
-
18:01
-
17:41
-
17:00
-
16:50
-
16:16
-
16:00
-
15:45
-
15:20
-
15:00
-
14:37
-
14:03
-
13:45
-
13:16
-
13:09
-
13:06
-
12:46