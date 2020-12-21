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Овечкин рассказал о подарке Путина на его день рождения

Овечкин рассказал о подарке Путина на его день рождения
Хоккей / НХЛ 0
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Российский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о подарке от президента Российской Федерации Владимира Путина на свой день рождения, а также назвал пятёрку своей мечты.

«От кого получили самое необычное поздравление и подарок? Было столько подарков и поздравлений… Не могу выделить кого-то одного. Все поздравили, все получили удовольствие: и я, и мои родные, и друзья.

На свадьбу Владимир Путин подарил мне чайный сервиз? Да. Хранится у нас дома, с ним всё нормально. Но чай из него не пили (смеётся).

Слишком важный подарок? Да.

Каких бы партнёров выбрал в пятёрку мечты, если не ограничиваться россиянами? Никласа Бекстрёма, Тома Уилсона, защитников Майка Грина и Джона Карлсона, из вратарей бы выбрал Брэйдена Холтби», — приводит слова Овечкина Sport24.

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