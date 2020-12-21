Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Из-за коронавируса «Йокерит» проведёт матч с «Витязем» в усечённом составе

«Витязь» и «Йокерит» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт сегодня, 21 декабря, в Подольске на стадионе «Витязь». Начало — в 19:30 мск.

«Йокерит» проведёт матч в усечённом составе и без главного тренера. Финские власти поместили несколько членов команды на карантин из-за положительных результатов тестов на коронавирус.

«Витязь»:

Тодыков (Ежов),

Пыленков – Ержабек, Смолин – Дэнфорт – Даугавиньш;

Воронков – Хультстрём, Моисеев – Дергачёв – Сёмин;

Бородкин – Головков, Гребенщиков – Малыхин – Ларичев;

Паутов, Иванюженков – Попов – Артюхин.

«Йокерит»:

Линдбек (Юкури),

Лёв — Лепистё, Йоэнсуу — Регин — Иконен;

Крейчик — Скленичка, Савинайнен — Шрёдер — Анттила;

Фриман, Юнттила — Норман — Пильстрём;

Лахнавиик — Хирвонен.