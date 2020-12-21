Из-за коронавируса «Йокерит» проведёт матч с «Витязем» в усечённом составе

«Витязь» и «Йокерит» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт сегодня, 21 декабря, в Подольске на стадионе «Витязь». Начало — в 19:30 мск.
«Йокерит» проведёт матч в усечённом составе и без главного тренера. Финские власти поместили несколько членов команды на карантин из-за положительных результатов тестов на коронавирус.
«Витязь»:
Тодыков (Ежов),
Пыленков – Ержабек, Смолин – Дэнфорт – Даугавиньш;
Воронков – Хультстрём, Моисеев – Дергачёв – Сёмин;
Бородкин – Головков, Гребенщиков – Малыхин – Ларичев;
Паутов, Иванюженков – Попов – Артюхин.
«Йокерит»:
Линдбек (Юкури),
Лёв — Лепистё, Йоэнсуу — Регин — Иконен;
Крейчик — Скленичка, Савинайнен — Шрёдер — Анттила;
Фриман, Юнттила — Норман — Пильстрём;
Лахнавиик — Хирвонен.
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