Форвард «Куньлуня» Хантер Шинкарук продлил результативную серию в КХЛ до 8 матчей

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь Ред Стар» в Мытищах принимает омский «Авангард» (1:3, идёт второй период).
На 7-й минуте второго периода первую шайбу хозяев забросил нападающий Итан Верек. Ему ассистировали Шон Коллинз и Хантер Шинкарук. Таким образом, Шинкарук продлил результативную серию в КХЛ до восьми матчей. В 28 матчах регулярного чемпионата канадский хоккеист набрал 23 (10+13) очка.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Напомним, первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.
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