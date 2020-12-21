52 сейва Тодыкова помогли «Витязю» обыграть «Йокерит»

«Витязь» обыграл финский «Йокерит» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Витязь» в Подольске и завершилась со счётом 2:1 (0:0, 2:0, 0:1) в пользу подопечных Михаила Кравца.

Одним из главных героев встречи стал голкипер подмосковного клуба Антон Тодыков, отразивший 52 броска. Шайбы в составе победителей забросили Александр Сёмин и Михаил Смолин. У «Йокерита» шайба на счету Марко Анттилы.

Это третий кряду проигрыш финского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» 23 декабря в гостях встретится со «Спартаком», а «Йокерит» 22 декабря в Москве — со столичным «Динамо».