52 сейва Тодыкова помогли «Витязю» обыграть «Йокерит»
«Витязь» обыграл финский «Йокерит» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Витязь» в Подольске и завершилась со счётом 2:1 (0:0, 2:0, 0:1) в пользу подопечных Михаила Кравца.
Одним из главных героев встречи стал голкипер подмосковного клуба Антон Тодыков, отразивший 52 броска. Шайбы в составе победителей забросили Александр Сёмин и Михаил Смолин. У «Йокерита» шайба на счету Марко Анттилы.
Это третий кряду проигрыш финского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» 23 декабря в гостях встретится со «Спартаком», а «Йокерит» 22 декабря в Москве — со столичным «Динамо».
Рекомендуем вам
- 21 декабря 2020
-
21:43
-
21:34
-
21:24
-
21:13
-
20:50
-
20:28
-
20:00
-
19:27
-
19:20
-
19:18
-
19:11
-
18:52
-
18:26
-
17:44
-
16:57
-
16:48
-
15:55
-
15:32
-
15:15
-
14:53
-
14:42
-
14:35
-
13:52
-
13:39
-
13:26
-
13:00
-
12:40
-
12:12
-
11:49
-
11:35
-
11:04
-
10:52
-
10:42
-
10:33
-
10:15
Партнерский контент
Рекомендуем вам