Скудра: так отдать игру… Наверно, мы это сделали 25-й раз в году. Ничего нового для нас

Главный тренер рижского «Динамо» Петерис Скудра поделился эмоциями после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ с ХК «Сочи» (5:6 ОТ).

«Получился азартный матч. Очень обидно, что мы его проиграли за 10 минут. Так играть два периода и так отдать игру… Наверно, мы это сделали 25-й раз в этом году. Ничего нового для нас.



Просто обидно, что первые смены в третьем периоде наши лидеры начали настолько вальяжно, настолько много брака было. Первые пять минут мы вообще из зоны не могли выйти. Терялись в средней зоне и возвращались обратно к своим воротам.



Пропустили два быстрых гола. Это не тактика, это не физика, это просто наша психология. И это же не в первый раз. Для нас играть на командный результат до самой сирены – это как будто что-то невероятное, увы», – цитирует Скудру пресс-служба КХЛ.