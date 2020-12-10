Скудра: непонятно, что это было. Очень много вопросов. По судейству всё сделаем официально

Главный тренер рижского «Динамо» Петерис Скудра прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (2:4).

«Наша дисциплина оставляет желать лучшего. Нам нужно понять очень много вещей. Я лично хочу понять по этому матчу. Мы будем отправлять, спрашивать. Слишком много вопросов. Непонятно, что это было сегодня. Понятно, что где-то подвела наша дисциплина. Это однозначно. Очень много вопросов. Я не имею права комментировать судейство. Мы это сделаем официально.

Жаль, что хороший матч – какие-то абсолютно слабые решения с нашей стороны были. Однозначно. Поэтому здесь нечего сказать. Мы должны играть более собранно, несмотря на то что происходит на льду, как складывается игра. Мы должны сыграть более собранно. Это, увы, нам не удалось

Знаю ли, где находится наш бывший игрок Митчелл? Нет, я могу только дать комментарий по игре. Такие вещи я не могу комментировать», – цитирует Скудру пресс-служба «Северстали».