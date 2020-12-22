Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мск» — «Йокерит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Братья Ушенины дебютируют за «Сибирь» в домашнем матче с «Амуром»

Братья Ушенины дебютируют за «Сибирь» в домашнем матче с «Амуром»
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

Сегодня, 22 декабря, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» примет «Амур». Начало встречи — в 15:30 мск. В составе новосибирской команды дебютный матч проведут нападающие Владислав и Вячеслав Ушенины. Примечательно, что «Амур» был предыдущей командой братьев.

Команда Николая Заварухина проведёт встречу в следующих сочетаниях:

Сятери (Красоткин);
Гуркин – Ермаков, Шашков – Комаров – Романцев,
Йокипакка – Хохлов, Чесалин – Руохамаа – Пуустинен,
Морозов – Алексеев, Шаров – Саюстов – Коротков,
Пастухов – Дубакин, Вл. Ушенин – В. Ушенин – Ли.

Братья Ушенины пополнили состав «тигров» в 2015 году и провели в рядах хабаровского клуба пять с половиной сезонов. На счету Вячеслава 312 матчей в «Амуре», в которых он забросил 39 шайб и сделал 94 результативные передачи. Владислав провёл 314 матчей, отметился 65 передачами и 70 голами — лучший снайперский результат в истории выступления клуба в элите (Суперлига, КХЛ).

Последний шанс найти работу. Кто ещё может усилить клубы КХЛ в дедлайн?
Через 12 дней окно переходов в КХЛ закроется до следующего межсезонья. У клубов есть последняя возможность пополнить свои составы.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020