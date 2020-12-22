Братья Ушенины дебютируют за «Сибирь» в домашнем матче с «Амуром»

Сегодня, 22 декабря, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» примет «Амур». Начало встречи — в 15:30 мск. В составе новосибирской команды дебютный матч проведут нападающие Владислав и Вячеслав Ушенины. Примечательно, что «Амур» был предыдущей командой братьев.

Команда Николая Заварухина проведёт встречу в следующих сочетаниях:

Сятери (Красоткин);

Гуркин – Ермаков, Шашков – Комаров – Романцев,

Йокипакка – Хохлов, Чесалин – Руохамаа – Пуустинен,

Морозов – Алексеев, Шаров – Саюстов – Коротков,

Пастухов – Дубакин, Вл. Ушенин – В. Ушенин – Ли.

Братья Ушенины пополнили состав «тигров» в 2015 году и провели в рядах хабаровского клуба пять с половиной сезонов. На счету Вячеслава 312 матчей в «Амуре», в которых он забросил 39 шайб и сделал 94 результативные передачи. Владислав провёл 314 матчей, отметился 65 передачами и 70 голами — лучший снайперский результат в истории выступления клуба в элите (Суперлига, КХЛ).