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Кожевников: тяжело сказать, зачем «Ак Барсу» понадобился Любимов

Кожевников: тяжело сказать, зачем «Ак Барсу» понадобился Любимов
Хоккей / КХЛ 0

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал подписание «Ак Барсом» контракта с нападающим Романом Любимовым и защитником Тревором Мёрфи.

«Тяжело сказать, зачем «Ак Барсу» понадобился Любимов. Если он в «Спартаке» не смог играть, то и казанцам, наверное, тоже не поможет. Может, Квартальнов захотел ему вторую жизнь дать? В принципе, игрок-то техничный. Но непонятно, почему он в последнее время проявить себя не может. Тревор Мёрфи? Честно говоря, я первый раз слышу о таком хоккеисте, — цитирует Кожевникова «ТНВ».

Напомним, ранее Любимов, с которым недавно расторг контракт «Спартак», официально перешёл в «Ак Барс». Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона. Выступать за новую команду форвард будет под 13-м номером.

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