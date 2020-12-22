Кожевников: тяжело сказать, зачем «Ак Барсу» понадобился Любимов
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал подписание «Ак Барсом» контракта с нападающим Романом Любимовым и защитником Тревором Мёрфи.
«Тяжело сказать, зачем «Ак Барсу» понадобился Любимов. Если он в «Спартаке» не смог играть, то и казанцам, наверное, тоже не поможет. Может, Квартальнов захотел ему вторую жизнь дать? В принципе, игрок-то техничный. Но непонятно, почему он в последнее время проявить себя не может. Тревор Мёрфи? Честно говоря, я первый раз слышу о таком хоккеисте, — цитирует Кожевникова «ТНВ».
Напомним, ранее Любимов, с которым недавно расторг контракт «Спартак», официально перешёл в «Ак Барс». Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона. Выступать за новую команду форвард будет под 13-м номером.
Генменеджер «Ак Барса» — о переходе Любимова: Роман показывал лучший хоккей у Квартальнова
Рекомендуем вам
- 22 декабря 2020
-
14:25
-
14:10
-
13:51
-
13:32
-
13:10
-
12:56
-
12:06
-
12:02
-
11:53
-
11:25
-
11:00
-
10:41
-
10:25
-
10:00
-
09:36
-
09:15
-
08:51
-
08:31
-
08:25
-
08:11
-
08:00
-
03:07
- 21 декабря 2020
-
23:52
-
23:43
-
23:09
-
22:59
-
22:48
-
22:39
-
21:43
-
21:34
-
21:24
-
21:13
-
20:50
-
20:28
-
20:00
Партнерский контент
Рекомендуем вам