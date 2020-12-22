«Сибирь» прервала четырёхматчевую серию поражений, дома обыграв «Амур»

«Сибирь» обыграла хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Сибирь» в Новосибирске и завершилась со счётом 3:2 (3:0, 0:0, 0:2) в пользу подопечных Николая Заварухина.

Одним из главных героев встречи стал голкипер хозяев Харри Сятери, который отразил 36 бросков. Победную шайбу забросил форвард «Сибири» Вячеслав Ушенин, для которого этот матч стал дебютным за клуб. В составе «Амура» голы забили Владимир Бутузов и Денис Голубев.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Таким образом, новосибирский клуб прервал четырёхматчевую серию поражений. 24 декабря команды снова проведут матч в Новосибирске. Начало встречи — в 15:30 мск.