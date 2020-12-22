Гуркин — о победе над «Амуром»: «валидольная» концовка, рано подумали, что игра сделана

Защитник новосибирской «Сибири» Ефим Гуркин прокомментировал домашнюю победу своей команды в матче с хабаровским «Амуром» (3:2).

«Хорошо начали, повели в счёте, но нас подводит дисциплина. Было много потерь, соперник начал атаковать. Как говорится, «валидольная» концовка, но победа есть победа. Во втором и третьем периодах подумали, что всё, игра сделана. Начали придумывать лишнее, а надо было играть так же, как играли первый период. Возможно, какой-то психологический момент в том, что мы не можем довести матч в своём темпе до конца.

Плей-офф для «Сибири» уже начался? Да, так можно сказать. Для нас каждая игра сейчас — это выживание в борьбе за место в восьмёрке. В двух матчах подряд с одним соперником нет ничего особенного. Нам нужно выигрывать.

«Сибирь» стала более нацеленной при игре на пятачке? Мы работали над этим компонентом во время паузы. Но так играть надо из матча в матч, эта игра не должна пропадать — тогда будет результат», — передаёт слова Гуркина корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.