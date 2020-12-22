Гатиятулин: Бодров хорошо влился в коллектив, «Трактору» был необходим опытный защитник

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (3:2).

«Непростой матч, как и все с «Автомобилистом». Ребята сыграли строго, выполнили установку и выиграли. Спасибо хоккеистам и болельщикам за поддержку. Нам был необходим опытный защитник. Как только появился вариант с Денисом Бодровым, мы тут же его подписали. Он хорошо влился в коллектив с первой тренировки. Селекция не прекращается, ведётся работа, есть кандидаты, но фамилии пока не могу назвать», — приводит слова Гатиятулина пресс-служба лиги.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» дома встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым», а «Трактор» в Нижнекамске — с местным «Нефтехимиком». Обе встречи состоятся 24 декабря.