Плэтт: очень рад быть в «Салавате Юлаеве», для меня это словно глоток свежего воздуха

Нападающий «Салавата Юлаева» Джефф Плэтт прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (8:3).

«Сегодня игра хорошо сложилась. Во втором периоде сделали задел, чтобы выиграть. В третьем периоде продолжили забивать и одержали хорошую победу. Первый матч за Уфу и требования ко мне? Тренерский штаб детально и подробно объяснил, что мне нужно делать на льду. Поставили вместе с Воробьёвым, было комфортно действовать около ворот. Всё просто.

Принципиальный ли матч с Минском? Ощущение, которое могло взбудоражить, уже ушло. У меня много друзей в этой команде. Минск был хорошим соперником, не более. Удивился ли, что от меня отказался «Автомобилист»? Очень рад быть в Уфе, для меня это словно глоток свежего воздуха. Думаю, в этой ситуации выиграли обе стороны, никаких проблем с этим нет.

Где комфортнее играть — в центре или на фланге? Главное — быть полезным команде. Сегодня играл вингером и в то же время вставал на вбрасывания. В обоих случаях мне было комфортно», — приводит слова Плэтта пресс-служба лиги.