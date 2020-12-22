Крикунов: конечно, не ожидал такой игры от Муранова. Линдберга ждём дней через 25

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом» (4:0).

«Нам сегодня была важна победа. Понятно, что мы знали о вчерашнем матче «Йокерита», который получился непростым для них, поэтому старались с самого начала подсесть на их оборону, чтобы сделать результат. Вроде бы это и получилось. У «Йокерита» уже и сил не было, но команда билась и играла до конца. Что тут можно сказать — мы добились победы, которая была необходима в данной ситуации.

Нет, конечно, не ожидал такой игры от Муранова. Но он молодец, в принципе он всегда хорошо тренируется и работает на полную. Возможно, это ему и помогает. Дай бог, чтобы и дальше так играл. Мы сегодня много молодых выпустили: и Зайцева, и Брызгалова, и Круглова — всех запустили. Дай бог, чтобы ребята росли.

Линдберга ориентировочно ждём дней через двадцать пять. Брюквина и Игумнова пока у нас нет», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.