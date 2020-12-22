Квартальнов: ситуация с Азеведу? Ждите официальной информации от клуба

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (3:0).
«Была хорошая играя. Мы давно играли – был перерыв на матчи сборной, и игровой ритм немножко ушёл. На ноль всегда здорово играть, и два гола в большинстве – тоже большой плюс. Но пришлось потрудиться, «Спартак» всё-таки неплохо играл, был заряжен сегодня и доставил нам много хлопот. Мы заблокировали очень много бросков, и Тимур на последнем рубеже помогал.
Ситуация с Джастином Азеведу? Ждите официальной информации от клуба», — приводит слова Квартальнова пресс-служба «Ак Барса».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» 23 декабря дома встретится с подольским «Витязем», а «Ак Барс» 24 декабря в Москве — со столичным «Динамо».
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