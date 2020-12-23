Микаэль Гранлунд подпишет годичное соглашение с «Нэшвиллом»

Авторитетный инсайдер Эллиот Фридман в «Твиттере» сообщает, что 28-летний финский нападающий Микаэль Гранлунд продолжит карьеру в составе клуба НХЛ «Нэшвилл Предаторз», продлив контракт с клубом на год.



Как утверждает источник, за сезон-2020/2021 Гранлунд заработает в «Нэшвилле» $ 3,75 млн. Согласно своему последнему 3-летнему соглашению, подписанному с «Миннесотой» в 2017 году, финский форвард зарабатывал $ 5,75 млн ($ 17,25 млн за 3 сезона).



Микаэль Гранлунд, обменянный из «Миннесоты Уайлд» на Кевина Фиалу в феврале 2019 года, набрал 30 (17+13) очков в 63 играх за «Нэшвилл» в сезоне-2019/2020 при коэффициенте полезности «-4». В 2010 году он был задрафтован «Миннесотой» в первом раунде под общим 9-м номером.

У Микаэля Гранлунда из-за остановки сердца умерла новорождённая дочь