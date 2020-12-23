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Пелино: канадцы всё больше интересуются КХЛ, в этом году лига стала настоящей отдушиной

Пелино: канадцы всё больше интересуются КХЛ, в этом году лига стала настоящей отдушиной
Хоккей / КХЛ 0

Тренер магнитогорского «Металлурга» Майкл Пелино рассказал об интересе в Канаде к Континентальной хоккейной лиге.

«Канадцы и даже американцы с годами всё больше интересуются КХЛ. Большой всплеск интереса был, когда мы с Кинэном приехали в 2013 году. Канадские СМИ широко освещали нашу работу в Магнитогорске, о КХЛ стали больше говорить. Канадские тренеры и игроки продолжали ехать в лигу, интерес к ней рос.

Канадские болельщики стали следить за звёздами КХЛ – Мозякиным, Зариповым, Крисом Ли, Панариным, Дадоновым, Радуловым, Василевским и другими, лига набирала популярность. А в этом году, когда в Северной Америке нет хоккея, КХЛ стала настоящей отдушиной», — сказал Пелино в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

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Канадский тренер уже выиграл с «Магниткой» два Кубка Гагарина и надеется сделать это в третий раз.
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