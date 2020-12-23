Никита Сетдиков расторг контракт с «Автомобилистом» с выплатой клубу денежной компенсации
Российский нападающий Никита Сетдиков расторг контракт с «Автомобилистом» с выплатой клубу денежной компенсации, сообщается на официальном сайте уральской команды. Отмечается, что соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.
Сетдиков перешёл в систему «Автомобилиста» в 2017 году и основную часть сезона-2017/2018 провёл в “Горняке”, где набрал 53 (21+32) очка в 48 встречах. В нынешнем сезоне Никита также был командирован в “Горняк”, за который сыграл в ВХЛ 28 матчей, набрав 20 (8+12) очков.
В составе «Автомобилиста» в КХЛ провёл 20 матчей, в которых отметился одной результативной передачей при показателе полезности «-6». Также за карьеру в лиге выступал за такие команды, как «Торпедо» и рижское «Динамо».
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