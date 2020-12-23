«Авангард» показал видеообзор своей тренировки под открытым небом
«Авангард» в официальном YouTube-канале показал видеообзор своей тренировки под открытым небом, которая прошла 20 декабря в Балашихе.
«Открытый лёд, четыре команды (напоминаем: «Нефты» в чёрном, «Авиагородок» в красном, «Московка» в белом и «Левый берег» в оранжевом), отличное настроение и самые (ну почти) суровые испытания в мире», — сказано в сообщении пресс-службы омского клуба.
Видео можно посмотреть в официальном YouTube-канале «Авангарда».
Команда Боба Хартли располагается на втором месте в Восточной конференции КХЛ, одержав 22 победы в 36 матчах и набрав 51 очко. Сегодня, 23 декабря, омский клуб в домашнем матче примет «Барыс». Начало встречи — в 17:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.
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