«Авангард» показал видеообзор своей тренировки под открытым небом

«Авангард» в официальном YouTube-канале показал видеообзор своей тренировки под открытым небом, которая прошла 20 декабря в Балашихе.

«Открытый лёд, четыре команды (напоминаем: «Нефты» в чёрном, «Авиагородок» в красном, «Московка» в белом и «Левый берег» в оранжевом), отличное настроение и самые (ну почти) суровые испытания в мире», — сказано в сообщении пресс-службы омского клуба.

Видео можно посмотреть в официальном YouTube-канале «Авангарда».

Команда Боба Хартли располагается на втором месте в Восточной конференции КХЛ, одержав 22 победы в 36 матчах и набрав 51 очко. Сегодня, 23 декабря, омский клуб в домашнем матче примет «Барыс». Начало встречи — в 17:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.