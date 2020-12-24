Миллер: пытался выйти на пенсию девять месяцев. Решил, что не чувствую её

Голкипер «Анахайм Дакс» Райан Миллер прокомментировал продление контракта с американским клубом НХЛ.

«Пытался выйти на пенсию девять месяцев (спасибо коронавирусу). Решил, что ещё не чувствую её. Рад вернуться», — написал Миллер в «Твиттере».

40-летний Миллер является обладателем «Везина Трофи» 2010 года, которая вручается лучшему голкиперу сезона. Также он занимает первое место в истории НХЛ по количеству побед для американских вратарей — 387. В феврале 2019 года он побил результат Джона Ванбизбрука, который держался на протяжении 17 лет.

В НХЛ Миллер выступал за «Баффало Сэйбрз», «Сент-Луис Блюз», «Ванкувер Кэнакс» и «Анахайм». Принял участие в 780 встречах при 91,5% отражённых бросков и 2,62 пропущенной шайбы в среднем за матч. В межсезонье сообщалось, что американский голкипер рассматривал вариант с завершением карьеры.