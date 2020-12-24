«Авангард» до конца декабря будет проводить матчи без зрителей

«Авангард» до конца декабря будет проводить матчи без зрителей, сообщается на официальном сайте омского клуба.

«Министерство физической культуры и спорта Московской области не согласовало присутствие зрителей на хоккейных матчах в Балашихе.



В официальном сообщении к главам муниципальных образований региона подчеркивается: «С учётом мнения Главного государственного санитарного врача по Московской области в настоящее время официальные спортивные мероприятия проводятся на территории Московской области без очного присутствия зрителей».

Таким образом, до конца декабря «Авангард» будет проводить матчи без болельщиков на трибунах. Мы надеемся, что в новом, 2021 году ситуация изменится в лучшую сторону, и мы снова встретимся на «Арене Балашиха», — сказано в официальном сообщении пресс-службы «ястребов».