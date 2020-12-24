Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Нефтехимик» — «Трактор». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Авангард» до конца декабря будет проводить матчи без зрителей

«Авангард» до конца декабря будет проводить матчи без зрителей
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

«Авангард» до конца декабря будет проводить матчи без зрителей, сообщается на официальном сайте омского клуба.

«Министерство физической культуры и спорта Московской области не согласовало присутствие зрителей на хоккейных матчах в Балашихе.

В официальном сообщении к главам муниципальных образований региона подчеркивается: «С учётом мнения Главного государственного санитарного врача по Московской области в настоящее время официальные спортивные мероприятия проводятся на территории Московской области без очного присутствия зрителей».

Таким образом, до конца декабря «Авангард» будет проводить матчи без болельщиков на трибунах. Мы надеемся, что в новом, 2021 году ситуация изменится в лучшую сторону, и мы снова встретимся на «Арене Балашиха», — сказано в официальном сообщении пресс-службы «ястребов».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020