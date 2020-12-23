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Миронов: новогодний хоккей намного веселее и бодрее

Миронов: новогодний хоккей намного веселее и бодрее
Хоккей / КХЛ 0

Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов поделился ожиданиями от предстоящей встречи с казанским «Ак Барсом».

«Казанцы — лидеры чемпионата, и матч будет сложным. Понимаем, что встреча с «Йокеритом» — это другая история. Финны приехали в очень непростом положении. Так или иначе мы уже всеми мыслями в матче с «Ак Барсом». Нам нужно набирать очки и подниматься выше в турнирной таблице. Все шансы для этого есть. Ждём болельщиков на трибунах. Новогодний хоккей намного веселее и бодрее. Поэтому ждём всех на трибунах нашей арены!» — приводит слова Миронова официальная страница московской команды в «Телеграме».

Напомним, что завтра, 24 декабря, московское «Динамо» примет дома казанский «Ак Барс». Начало встречи запланировано на 19:30 мск.

Московское «Динамо» разгромило «Йокерит» в домашнем матче КХЛ
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