Миронов: новогодний хоккей намного веселее и бодрее

Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов поделился ожиданиями от предстоящей встречи с казанским «Ак Барсом».



«Казанцы — лидеры чемпионата, и матч будет сложным. Понимаем, что встреча с «Йокеритом» — это другая история. Финны приехали в очень непростом положении. Так или иначе мы уже всеми мыслями в матче с «Ак Барсом». Нам нужно набирать очки и подниматься выше в турнирной таблице. Все шансы для этого есть. Ждём болельщиков на трибунах. Новогодний хоккей намного веселее и бодрее. Поэтому ждём всех на трибунах нашей арены!» — приводит слова Миронова официальная страница московской команды в «Телеграме».



Напомним, что завтра, 24 декабря, московское «Динамо» примет дома казанский «Ак Барс». Начало встречи запланировано на 19:30 мск.

Московское «Динамо» разгромило «Йокерит» в домашнем матче КХЛ