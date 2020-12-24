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Заварухин: на Шарова два забитых буллита подействуют как энергетик

Заварухин: на Шарова два забитых буллита подействуют как энергетик
Хоккей / КХЛ 0
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Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (3:2 Б).

«Сегодня была нервная игра. Было видно, что было много ошибок, много борьбы и старания с обеих сторон. В третьем периоде здорово сыграли, в первом периоде вяло входили в игру. Здорово, что победили по буллитам.

Большое количество потерь Руохомы и Пуустинена – это следствие усталости после Евротура? Конечно, они прилетели вечером за 12 часов до первой игры. У них идёт какое-то наслоение. Они сыграли три игры подряд, работали практически без выходных. Надеюсь, что они восстановятся и к будущим играм будут в боевой готовности.

Братья Ушенины оказались по-особенному мотивированы на «Амур»? Я надеюсь, что они мотивированы на все оставшиеся игры и принесут пользу команде. Это случайность, что их дебют пришёлся на матчи с «Амуром». Здорово, что они забили голы и принесли пользу команде.

На Шарова два забитых буллита подействуют как лекарство от чёрной серии? Это как энергетик для него! Пускай он подействует на него, я буду только рад», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Иван Богун.

«Сибирь» в серии буллитов обыграла «Амур»
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