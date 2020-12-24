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Крикунов: как говорил Черномырдин, «хотели как лучше, а получилось как всегда»

Крикунов: как говорил Черномырдин, «хотели как лучше, а получилось как всегда»
Хоккей / КХЛ 0
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Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (2:7).

«Почему «Динамо» так часто терпит разгромы в этом сезоне? Наверное, игроки пытаются быстро отыграться. Пропустили гол, стало 2:3, так играйте дальше строго. Нет, побежали и раскрылись. Хотят быстрее выровнять ситуацию, а в результате получается ещё хуже. Как говорил Черномырдин, «хотели как лучше, а получилось как всегда».

Не меняли Гарипова раньше, потому что не было его вины в пропущенных шайбах. Там такие ошибки были», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 26 декабря дома встретится со СКА, а «Ак Барс» 6 января 2021 года в Казани вновь — с бело-голубыми.

«Ак Барс» в гостях разгромил московское «Динамо», забросив 7 шайб
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