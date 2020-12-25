Любушкин: Драйзайтль суперзвезда, но почему его нельзя бить?

Российский защитник «Аризоны Койотс» Илья Любушкин рассказал, что планирует и в дальнейшем использовать силовые приёмы в матчах.
«Силовые приёмы? Нет, никакой установки не было. Но я знаю, что этого от меня ждут в «Аризоне». Да и зачем мне отходить от своего стиля? Я ведь и в КХЛ так играл. Не надо отказываться от того, что я умею делать хорошо. И это, наверное, приносит какую-то пользу команде. Тем более я знаю, что в «Аризоне» от всех хотят, чтобы играли жёстче. У меня нет никакого деления. Не смотрю на площадке, кого бить или не бить, против кого применять силовой приём, против кого нет. И с Драйзайтлем та же ситуация. Не скажу, что я его снёс. Не знаю, почему об этом столько было разговоров. Это моя работа. Да, он суперзвезда, но почему его нельзя бить? Тем более я никогда не применяю силовой приём, чтобы сломать человека или сделать ему больно», — приводит слова Любушкина «Известия».
В сезоне-2020/2021 российский защитник провёл за «Аризону» 51 встречу в регулярном чемпионате НХЛ, отметившись 4 (0+4) результативными передачами и заработав показатель полезности «+4». Всего в НХЛ Любушкин отыграл 92 матча, в которых набрал 8 (0+8) очков при коэффициенте полезности «-5».
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