«Локомотив» расторг контракт с Любушкиным. Защитник вернётся в «Аризону»

«Локомотив» расторг контракт с защитником Ильёй Любушкиным, сообщается на официальной странице ярославской команды в «Твиттере».
Отмечается, что 26-летний защитник вернётся за океан, где вскоре начнёт готовиться к сезону НХЛ вместе с командой НХЛ «Аризона Койотс».
Права на хоккеиста в КХЛ остаются у «Локомотива».
В нынешнем сезоне Любушкин принял участие в пяти встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, не отметившись результативными действиями и заработав показатель полезности "-4" при двух минутах штрафного времени.
Напомним, что Любушкин присоединился к «Локомотиву» к конце октября. Предполагалось, что в составе «железнодорожников» защитник будет играть вплоть до начала тренировочных лагерей в НХЛ, где у россиянина действует контракт с клубом «Аризона Койотс».
- 23 декабря 2020
-
17:45
-
17:34
-
17:30
-
16:59
-
16:17
-
15:35
-
15:10
-
14:47
-
14:21
-
14:00
-
13:43
-
13:30
-
13:01
-
12:55
-
12:42
-
12:30
-
12:11
-
12:00
-
11:35
-
11:01
-
10:40
-
10:25
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:01
-
08:35
-
08:09
-
08:04
-
07:56
-
03:59
-
01:33
-
01:14
- 22 декабря 2020
-
23:54
-
23:46