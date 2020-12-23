Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Торпедо НН» — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Локомотив» расторг контракт с Любушкиным. Защитник вернётся в «Аризону»

«Локомотив» расторг контракт с Любушкиным. Защитник вернётся в «Аризону»
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

«Локомотив» расторг контракт с защитником Ильёй Любушкиным, сообщается на официальной странице ярославской команды в «Твиттере».

Отмечается, что 26-летний защитник вернётся за океан, где вскоре начнёт готовиться к сезону НХЛ вместе с командой НХЛ «Аризона Койотс».

Права на хоккеиста в КХЛ остаются у «Локомотива».

В нынешнем сезоне Любушкин принял участие в пяти встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, не отметившись результативными действиями и заработав показатель полезности "-4" при двух минутах штрафного времени.

Напомним, что Любушкин присоединился к «Локомотиву» к конце октября. Предполагалось, что в составе «железнодорожников» защитник будет играть вплоть до начала тренировочных лагерей в НХЛ, где у россиянина действует контракт с клубом «Аризона Койотс».

«Аризона» продлит на год контракт с Ильёй Любушкиным
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020