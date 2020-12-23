«Локомотив» расторг контракт с Любушкиным. Защитник вернётся в «Аризону»

«Локомотив» расторг контракт с защитником Ильёй Любушкиным, сообщается на официальной странице ярославской команды в «Твиттере».



Отмечается, что 26-летний защитник вернётся за океан, где вскоре начнёт готовиться к сезону НХЛ вместе с командой НХЛ «Аризона Койотс».



Права на хоккеиста в КХЛ остаются у «Локомотива».



В нынешнем сезоне Любушкин принял участие в пяти встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, не отметившись результативными действиями и заработав показатель полезности "-4" при двух минутах штрафного времени.



Напомним, что Любушкин присоединился к «Локомотиву» к конце октября. Предполагалось, что в составе «железнодорожников» защитник будет играть вплоть до начала тренировочных лагерей в НХЛ, где у россиянина действует контракт с клубом «Аризона Койотс».

«Аризона» продлит на год контракт с Ильёй Любушкиным