Ларионов: завтра посмотрим нарезки сборной США, к вечеру будем в полном порядке

Главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов поделился ожиданиями от матча со сборной США на чемпионате мира.

«Ребята готовы, сегодня хорошо пообщались. Была неплохая тренировка, прошлись по деталям прошлой игры. Завтра посмотрим нарезки сборной США, к вечеру будем в полном порядке. Вчерашний матч – большая вывеска, он не показался тренировочным, вы видели, что капитан канадцев Дак получил травму. Немного другой уровень хоккея. Здорово, что мы начали на таком уровне, в таком темпе. Первая игра дала много вопросов. Сегодня поработали над выходом из зоны, над расстановкой, поменяли пару сочетаний в спецбригадах. Завтра они будут другими. Надеюсь, первое волнение прошло, наше задание для ребят – чтобы первая атака шла с броском. Вторая атака – подбор шайбы, трафик перед воротами, розыгрыш лишнего.

Ребята живут в номерах, в столовой есть большой телевизор, который показывает канал TSN. Там крутят моменты, обсуждение игроков Канады. Большой интерес, все понимают, насколько сильна эта команда, это накладывает отпечаток, первый матч дал пищу для размышлений, где мы можем подтянуть какие-то вещи, а где можно слегка расслабиться, играть в свой хоккей.

Ребята вышли немного скованными, давно не играли, был небольшой сумбур. Это очевидно, одно дело мы играли на Кубке Карьяла, перед ним ребята играли в своих командах, не теряли игрового ритма. Здесь немного по-другому. Канадцы не то что удивили, они провели хороший матч и заслуживают уважения, сделали заявку на то, какой хоккей здесь будет. После этой игры мы понимаем, насколько важно быть мобилизованными, быстрыми в плане принятия решений, перехода из обороны в атаку, и в то же время играть без паники, не теряя хладнокровия.

США – интересная команда, были на их матче с финнами. Это две схожие системы игры, они играют в агрессивный, плотный, интенсивный хоккей. Будет такой же интересный матч, который заставит ребят сыграть на максимуме возможностей, чтобы победить.

Мы планировали сыграть два матча, а не один, нам пришлось подумать, как ввести ребят в игровой тонус. С 28 ноября у нас не было игр, нужно было сделать так, чтобы большинство ребят смогли прочувствовать игровой ритм. Держать 22 игрока не было смысла, Фирстов играет в Северной Америке, с ним более или менее ясно, поэтому сыграли в четыре пары защитников плюс Башкиров, у которого не было опыта в Северной Америке.

По сочетаниям всё более или менее понятно. Сегодня сделали небольшие изменения, о них объявим с утра. Всегда есть план А, B и C. Стараемся иметь сочетания игроков, которые по ходу игры можно передёргивать и оставлять связки Хуснутдинов – Подколзин, Чинахов – Сафонов, Пономарёв – Бардаков, Башкиров – Спиридонов. Есть варианты, где мы можем маневрировать, чтобы команда была более сбалансированной и непредсказуемой", — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.