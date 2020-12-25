Ларионов: план, что Аскаров сыграет шесть из семи матчей или все матчи

Главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов поделился ожиданиями от игры голкипера Ярослава Аскарова на предстоящем чемпионате мира.

«Идёт тесный диалог с Хабибулиным, для Аскарова сыграть семь матчей – это не большая проблема. Это не 45-50 матчей подряд. Ярик готов к большому вызову, находится в хорошей форме, довольны и рады, что волнение прошлого года позади. Любой человек будет чувствовать волнение.

План таков, что он сыграет шесть матчей из семи или все матчи. Будем принимать решение по ходу турнира. Ахтямов вчера вышел, для мальчишки было важно войти в игру, он сыграл очень сильно. Это большой плюс, что мы понимаем, что он готов выйти в любую секунду и достойно отыграть», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.