Игорь Ларионов не сомневается в победе сборной России в матче с командой США

Главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов поделился мыслями о предстоящем матче со сборной США на чемпионате мира 2021 года.

«Завтра будет собрание с утра по неравным составам, а перед выездом по игровой тактике, сильным и слабым сторонам американцев. Знаем, что у них есть ребята, которые играли на МЧМ в прошлом году. Но всегда отталкиваемся от нашей игры. Важно быть единым кулаком и больше играть с шайбой. Контролируешь шайбу – контролируешь игру. Ничего не меняется, знаем сильные и слабые стороны соперника. Всех соперников уважаем. Настрой против Америки будет сильным, помним прошлогоднее поражение, мы не ожидали проиграть тот матч. После победы над Канадой американцы нас очень боялись. Разговаривал в прошлом году с тренерами, генменеджером США, они нас немного опасались. Но пара курьёзных голов стоили нам в том матче победы. Не сомневаюсь, что завтра ребята проведут сильный матч и порадуют наших болельщиков победой.

Это хорошо, мы сразу попадаем в эпицентр борьбы, планка поднимается очень высоко. Уровень игры, скорости позволяют сразу войти в колею без раскачки. Вчерашний матч не то что разочаровал, но это был не лучший наш матч. Мы поняли, насколько серьёзный уровень будет на этом турнире. Завтрашний матч будет такого же плана, как матч с Канадой – на высоких скоростях, агрессивный, с активным давлением, на встречных курсах.

Смотрел матч США с финнами, американцы играют плотно и цепко в средней зоне, выстраивают капкан. Будем смотреть по ходу игры, подготовить ребят к тому, чтобы они знали, что чем меньше мы играем в своей зоне, тем больше играем в чужой. Должна быть поддержка на всей площадки, треугольник во всех трёх зонах должен сработать с этими командами.

Ноль голов в матче со сборной Канады? Несколько факторов – первый матч, волнение было. Мы немного отошли от своей игры, нам не дали контролировать шайбу, как на Кубке Карьяла. Нужно было подкорректировать, хотя по ходу матча ребята расслабились, поняли, что хоккей – это не работа, а игра, и нужно играть друг на друга. Пошли моменты. Как тренер я расстраиваюсь, что не было забитых голов. Хороший показатель, что вчера моменты были, остаётся их реализовывать. Наверняка моменты будут, молодёжный хоккей непредсказуемый, ребята горят желанием. Стараемся их успокаивать, чтобы они не перегорели. У нас есть кому забивать, есть хорошая бригада большинства, четыре хорошие тройки, которые могут изменить ход любого матча. Начинаем с чистого листа.

Вчера не хотели никого нагружать, чтобы ребята получили среднее игровое время. В таких матчах часто бывают травмы, мы этого избежали. Понимаем, что есть лидеры, которые будут играть больше, будем дозировать игровое время. Это не марафон, а спринт из семи матчей. Будем смотреть по ходу игры, кто-то будет играть больше, кто-то меньше. Игроки, которые решают, должны выходить на лёд чаще, чем сдерживающие игроки. Довольны номинально четвёртой тройкой – Бардаков – Пономарёв – Грошев, эти ребята тоже могут создать и забить, дают импульс команде. Бардакова перебросили на фланг, поставили в центр Пономарёва, так будет больше динамики в звене. Бардаков и Грошев – большие сильные ребята, на флангах смогут навязать борьбу в чужой зоне. Чемпионат мира выигрывается не в первом матче, а в январе. Все должны получать нагрузку, чтобы сохранить свежесть и в то же время, чтобы была уверенность", — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.