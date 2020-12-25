«Ак Барс» — об уходе Азеведу: будем скучать

Пресс-служба «Ак Барса» опубликовала видеоролик, посвящённый уходу из клуба канадского нападающего Джастина Азеведу.

«Будем скучать», — сказано в сообщении пресс-службы казанского клуба.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Ак Барса».

Напомним, что в начале декабря Азеведу улетел в Канаду — «Ак Барс» отпустил его домой на две недели по семейным обстоятельствам. Канадец должен был вернуться в Казань до конца декабря, но уведомил клуб, что останется в Канаде.



Контракт Азеведу с «Ак Барсом» дейстовал до конца сезона. Его зарплата — 85 млн рублей — самая большая в клубе. В нынешнем сезоне Джастин провёл 30 матчей и набрал 22 (5+17) очка.



Азеведу играл в «Ак Барсе» с 2014 года. В сезоне-2017/2018 он вместе с командой завоевал Кубок Гагарина, став самым ценным игроком в плей-офф.