«Ак Барс» расторг контракт с Джастином Азеведу
Нападающий Джастин Азеведу покидает «Ак Барс», сообщается на официальном сайте казанского клуба. Контракт с игроком расторгнут по обоюдному соглашению сторон.
Напомним, что в начале декабря Азеведу улетел в Канаду — «Ак Барс» отпустил его домой на две недели по семейным обстоятельствам. Канадец должен был вернуться в Казань до конца декабря, но уведомил клуб, что останется в Канаде.
Контракт Азеведу с «Ак Барсом» дейстовал до конца сезона. Его зарплата — 85 млн рублей — самая большая в клубе. В нынешнем сезоне Джастин провёл 30 матчей и набрал 22 (5+17) очка.
Азеведу играл в «Ак Барсе» с 2014 года. В сезоне-2017/2018 он вместе с командой завоевал Кубок Гагарина, став самым ценным игроком в плей-офф.
Источник: Азеведу покинет «Ак Барс». Стороны обсуждают варианты расторжения контракта
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