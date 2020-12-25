Разин — о критике Плющева: при всём уважении, загляните в статистику

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин опубликовал новый пост в «Инстаграме», в котором раскритиковал слова Владимира Плющева. Ранее заслуженный тренер России высказал мнение о том, что Разин заслуженно получил удаление до конца матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА (0:2).



«Владимир Анатольевич, при всём уважении, загляните в статистику: мы самая дисциплинированная команда! «Северсталь» на первом месте по количеству удалений соперников. На пятом — по своим удалениям. Меньше только у СКА, «Локомотива» и сыгравших меньше матчей «Барыса» и «Йокерита», — написал Разин.



Напомним, что в концовке третьего периода главный тренер «Северстали» получил дисциплинарный штраф до конца игры. Наставник череповчан отреагировал на решение судьи удалить форварда «Северстали» Даниила Вовченко аплодисментами. Даниилу выписали малый штраф за задержку Кузьменко.

Плющев: Разину стоило бы больше обращать внимание на игру собственных хоккеистов