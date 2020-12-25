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СКА продлил контракт со Степаном Старковым на два года

СКА продлил контракт со Степаном Старковым на два года
Хоккей / КХЛ 0

СКА подписал новый контракт с нападающим Степаном Старковым, сообщается на официальной странице санкт-петербургской команды в «Твиттере».

Отмечается, что соглашение будет действовать до конца сезона-2022/2023.

Напомним, Степан перешёл в СКА из «Сочи» в ходе этого сезона. Команды совершили обмен, в результате которого нападающий Василий Глотов отправился в Сочи, а систему СКА пополнил форвард Степан Старков. В нынешнем сезоне на счету Степана пять очков в «армейской» форме в матчах в КХЛ и ВХЛ.

В минувшем сезоне КХЛ Старков провёл в составе «Сочи» 51 матч, забросил 4 шайбы и отдал 3 результативные передачи. Всего в КХЛ форвард провёл 115 матчей, набрав в них 14 (8+6) очков. В сезоне-2020/2021 форвард выступал за команду ВХЛ «Ижсталь».

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