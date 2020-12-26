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Россия U20 — США U20 — 1:1: Ярослав Аскаров не справился с дальним броском

Россия U20 — США U20 — 1:1: Ярослав Аскаров не справился с дальним броском
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
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Сборная России проводит первый матч на молодёжном чемпионате мира 2021 года по хоккею. В соперниках у команды Игоря Ларионова команда США (1:1, идёт первый период).

Американцы сравняли счёт своим вторым броском в створ ворот российской команды. Капитан американской молодёжки Кэм Йорк набросил от синей линии, и шайба через трафик зашла в ворота сборной России, голкипер Ярослав Аскаров не справился с дальним броском.

Права на видео принадлежат ИИХФ. Видео гола можно посмотреть в официальном «твиттере» Федерации хоккея США.

U20 ЧМ-2021. Группа B
26 декабря 2020, суббота. 05:30 МСК
Россия U20
2-й период
4 : 1
США U20
1:0 Пономарёв (Князев, Кирсанов) – 08:07' (5x5)   1:1 Йорк (Кофилд, Болди) – 14:01' (5x5)   2:1 Бардаков (Грошев) – 23:12' (5x5)   3:1 Пономарёв – 31:08' (5x5)   4:1 Сафонов – 32:15' (5x5)

Ярослав Аскаров (Артур Ахтямов);
Шакир Мухамадуллин – Семён Чистяков; Родион Амиров — Марат Хуснутдинов — Василий Подколзин;
Даниил Чайка – Ян Кузнецов; Арсений Грицюк – Илья Сафонов – Егор Чинахов;
Кирилл Кирсанов – Артемий Князев; Егор Афанасьев — Егор Спиридонов — Владислав Фирстов;
Роман Бычков — Данил Башкиров; Максим Грошев — Василий Пономарёв – Захар Бардаков.

Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 25 декабря 2020 года по 5 января 2021 года в Канаде. Все матчи будут проходить в Эдмонтоне. Сборная России сыграет в группе В с командами Швеции, США, Чехии и Австрии, а канадцы встретятся со сборными Германии, Словакии, Швейцарии и Финляндии.

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