Россия U20 — США U20 — 1:1: Ярослав Аскаров не справился с дальним броском

Сборная России проводит первый матч на молодёжном чемпионате мира 2021 года по хоккею. В соперниках у команды Игоря Ларионова команда США (1:1, идёт первый период).

Американцы сравняли счёт своим вторым броском в створ ворот российской команды. Капитан американской молодёжки Кэм Йорк набросил от синей линии, и шайба через трафик зашла в ворота сборной России, голкипер Ярослав Аскаров не справился с дальним броском.

Права на видео принадлежат ИИХФ. Видео гола можно посмотреть в официальном «твиттере» Федерации хоккея США.

Ярослав Аскаров (Артур Ахтямов);

Шакир Мухамадуллин – Семён Чистяков; Родион Амиров — Марат Хуснутдинов — Василий Подколзин;

Даниил Чайка – Ян Кузнецов; Арсений Грицюк – Илья Сафонов – Егор Чинахов;

Кирилл Кирсанов – Артемий Князев; Егор Афанасьев — Егор Спиридонов — Владислав Фирстов;

Роман Бычков — Данил Башкиров; Максим Грошев — Василий Пономарёв – Захар Бардаков.



Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 25 декабря 2020 года по 5 января 2021 года в Канаде. Все матчи будут проходить в Эдмонтоне. Сборная России сыграет в группе В с командами Швеции, США, Чехии и Австрии, а канадцы встретятся со сборными Германии, Словакии, Швейцарии и Финляндии.