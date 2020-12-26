Россия U20 — США U20 — 1:1: Ярослав Аскаров не справился с дальним броском

Сборная России проводит первый матч на молодёжном чемпионате мира 2021 года по хоккею. В соперниках у команды Игоря Ларионова команда США (1:1, идёт первый период).
Американцы сравняли счёт своим вторым броском в створ ворот российской команды. Капитан американской молодёжки Кэм Йорк набросил от синей линии, и шайба через трафик зашла в ворота сборной России, голкипер Ярослав Аскаров не справился с дальним броском.
Права на видео принадлежат ИИХФ. Видео гола можно посмотреть в официальном «твиттере» Федерации хоккея США.
Ярослав Аскаров (Артур Ахтямов);
Шакир Мухамадуллин – Семён Чистяков; Родион Амиров — Марат Хуснутдинов — Василий Подколзин;
Даниил Чайка – Ян Кузнецов; Арсений Грицюк – Илья Сафонов – Егор Чинахов;
Кирилл Кирсанов – Артемий Князев; Егор Афанасьев — Егор Спиридонов — Владислав Фирстов;
Роман Бычков — Данил Башкиров; Максим Грошев — Василий Пономарёв – Захар Бардаков.
Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 25 декабря 2020 года по 5 января 2021 года в Канаде. Все матчи будут проходить в Эдмонтоне. Сборная России сыграет в группе В с командами Швеции, США, Чехии и Австрии, а канадцы встретятся со сборными Германии, Словакии, Швейцарии и Финляндии.
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