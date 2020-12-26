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«Барыс» одержал пятую победу подряд, с крупным счётом обыграв «Амур»

«Барыс» одержал пятую победу подряд, с крупным счётом обыграв «Амур»
Хоккей / КХЛ 0
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Нур-султанский «Барыс» обыграл хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на «Барыс-Арене» в Нур-Султане и завершилась со счётом 5:2 (1:0, 1:1, 3:2) в пользу подопечных Юрия Михайлиса.

На 6-й минуте матча Якоб Лилья вывел хозяев вперёд. Очки за передачи получили Даррен Диц и Кёртис Валк. На 25-й минуте Михал Йордан сравнял счёт, реализовав большинство. В конце периода Мэтт Фрэттин вновь вывел хозяев вперёд. В начале третьего игрового отрезка Валк увеличил преимущество. Ещё шайбу забросил Алихан Асетов. В конце матча дубль оформил Лилья.

КХЛ - регулярный чемпионат
26 декабря 2020, суббота. 14:00 МСК
Барыс
Нур-Султан
Окончен
5 : 2
Амур
Хабаровск
1:0 Лилья (Диц, Валк) – 05:31' (5x5)   1:1 Йордан (Зогорна, Терещенко) – 24:01' (5x4)   2:1 Фрэттин (Старченко, Данияр) – 38:59' (5x5)   3:1 Валк (Диц, Фрэттин) – 40:24' (4x5)   4:1 Асетов (Хитерингтон, Старченко) – 52:22' (5x5)   5:1 Лилья (Валк, Виделль) – 57:04' (5x5)   5:2 Машин (Бутузов, Пьянов) – 58:29' (5x4)

Это пятая победа казахстанского клуба в последних пяти встречах. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» в Екатеринбурге встретится с местным «Автомобилистом», а «Барыс» в Нур-Султане — с новосибирской «Сибирью». Обе встречи состоятся 28 декабря.

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
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