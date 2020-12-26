«Барыс» одержал пятую победу подряд, с крупным счётом обыграв «Амур»

Нур-султанский «Барыс» обыграл хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на «Барыс-Арене» в Нур-Султане и завершилась со счётом 5:2 (1:0, 1:1, 3:2) в пользу подопечных Юрия Михайлиса.
На 6-й минуте матча Якоб Лилья вывел хозяев вперёд. Очки за передачи получили Даррен Диц и Кёртис Валк. На 25-й минуте Михал Йордан сравнял счёт, реализовав большинство. В конце периода Мэтт Фрэттин вновь вывел хозяев вперёд. В начале третьего игрового отрезка Валк увеличил преимущество. Ещё шайбу забросил Алихан Асетов. В конце матча дубль оформил Лилья.
Это пятая победа казахстанского клуба в последних пяти встречах. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» в Екатеринбурге встретится с местным «Автомобилистом», а «Барыс» в Нур-Султане — с новосибирской «Сибирью». Обе встречи состоятся 28 декабря.
- 26 декабря 2020
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