Голкипер СКА Самонов эффектно сломал клюшку об штангу ворот после пропущенной шайбы

Голкипер санкт-петербургского СКА Александр Самонов эмоционально отреагировал на пропущенную шайбу. Это произошло в матче с московским «Динамо».



К 38-й минуте счёт во встрече ещё не был открыт. «Динамовцы» играли в большинстве. Нападающий бело-голубых Вадим Шипачёв въехал в зону и отдал передачу на Дмитрия Кагарлицкого. Тот, сблизившись с голкипером, мощно бросил верхом. Самонов не сумел выручить свою команду. После этого он эффектно сломал клюшку об штангу ворот.

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Тем не менее спустя две минуты игроки санкт-петербургской команды смогли сравнять счёт. Шайбу с передачи Владимира Ткачёва забросил Антон Белов.

Ко второму перерыву счёт в матче 1:1.