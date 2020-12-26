Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Йокерит» — «Северсталь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Минское «Динамо» в овертайме обыграло рижан, прервав серию из двух поражений

Минское «Динамо» в овертайме обыграло рижан, прервав серию из двух поражений
Хоккей / КХЛ 0

Минское «Динамо» в овертайме обыграло рижских одноклубников в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила на «Минск-Арене» и завершилась со счётом 3:2 (2:0, 0:1, 0:1, 1:0).

На 2-й минуте матча Бреннан Менелл вывел хозяев вперёд. В конце периода Александр Когалев увеличил преимущество. В начале второго игрового отрезка Глеб Зырянов отыграл одну шайбу. На 19-й секунде третьего периода Денис Паршин сравнял счёт. Победную шайбу в овертайме забросил Бреннан Менелл.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

КХЛ - регулярный чемпионат
26 декабря 2020, суббота. 17:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
3 : 2
ОТ
Динамо Р
Рига
1:0 Менелл (Спунер, Принс) – 01:57' (5x4)   2:0 Когалев (Ерёменко, Фальковский) – 18:37' (5x5)   2:1 Зырянов (Ошениекс, Берзиньш) – 23:00' (5x5)   2:2 Паршин (Индрашис) – 40:19' (5x5)   3:2 Менелл (Спунер) – 60:31' (3x3)

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» в Беларуси 30 декабря встретится с нижнекамским «Нефтехимиком», а рижане 28 декабря в Нижнем Новгороде — с местным «Торпедо».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020