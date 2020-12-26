Минское «Динамо» в овертайме обыграло рижан, прервав серию из двух поражений
Минское «Динамо» в овертайме обыграло рижских одноклубников в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила на «Минск-Арене» и завершилась со счётом 3:2 (2:0, 0:1, 0:1, 1:0).
На 2-й минуте матча Бреннан Менелл вывел хозяев вперёд. В конце периода Александр Когалев увеличил преимущество. В начале второго игрового отрезка Глеб Зырянов отыграл одну шайбу. На 19-й секунде третьего периода Денис Паршин сравнял счёт. Победную шайбу в овертайме забросил Бреннан Менелл.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
КХЛ - регулярный чемпионат
26 декабря 2020, суббота. 17:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
3 : 2
ОТ
Динамо Р
Рига
1:0 Менелл (Спунер, Принс) – 01:57' (5x4) 2:0 Когалев (Ерёменко, Фальковский) – 18:37' (5x5) 2:1 Зырянов (Ошениекс, Берзиньш) – 23:00' (5x5) 2:2 Паршин (Индрашис) – 40:19' (5x5) 3:2 Менелл (Спунер) – 60:31' (3x3)
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» в Беларуси 30 декабря встретится с нижнекамским «Нефтехимиком», а рижане 28 декабря в Нижнем Новгороде — с местным «Торпедо».
Рекомендуем вам
- 26 декабря 2020
-
19:58
-
19:54
-
19:48
-
19:47
-
19:42
-
19:34
-
19:31
-
19:27
-
19:22
-
19:15
-
19:02
-
18:54
-
18:39
-
18:27
-
18:14
-
17:41
-
17:31
-
17:00
-
17:00
-
16:30
-
16:24
-
16:18
-
16:16
-
16:07
-
15:48
-
15:45
-
15:34
-
15:15
-
15:04
-
14:50
-
14:21
-
13:45
-
13:39
-
13:08
-
12:50
Партнерский контент
Рекомендуем вам