Минское «Динамо» в овертайме обыграло рижан, прервав серию из двух поражений

Минское «Динамо» в овертайме обыграло рижских одноклубников в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила на «Минск-Арене» и завершилась со счётом 3:2 (2:0, 0:1, 0:1, 1:0).



На 2-й минуте матча Бреннан Менелл вывел хозяев вперёд. В конце периода Александр Когалев увеличил преимущество. В начале второго игрового отрезка Глеб Зырянов отыграл одну шайбу. На 19-й секунде третьего периода Денис Паршин сравнял счёт. Победную шайбу в овертайме забросил Бреннан Менелл.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» в Беларуси 30 декабря встретится с нижнекамским «Нефтехимиком», а рижане 28 декабря в Нижнем Новгороде — с местным «Торпедо».