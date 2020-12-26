«Северсталь» отыгралась с 0:3, но уступила «Йокериту» в серии буллитов

Финский «Йокерит» по буллитам обыграл череповецкую «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила на «Хартвалл-Арене» и завершилась со счётом 4:3.



На 4-й минуте Хенрик Хаапала вывел финнов вперёд. Через две минуты Вели-Матти Савинайнен увеличил преимущество, а спустя ещё три Хаапала оформил дубль. На 14-й минуте Игорь Гераськин отыграл одну шайбу. За полторы минуты до конца периода Александр Петунин сократил отставание до минимума. На 44-й минуте Даниил Вовченко сравнял счёт. Победную шайбу в овертайме забросил Ессе Йоэнсуу.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» в Череповце встретится с «Нефтехимиком», а «Йокерит» — с ярославским «Локомотивом». Обе встречи состоятся 28 декабря.