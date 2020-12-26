Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Северсталь» отыгралась с 0:3, но уступила «Йокериту» в серии буллитов

«Северсталь» отыгралась с 0:3, но уступила «Йокериту» в серии буллитов
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

Финский «Йокерит» по буллитам обыграл череповецкую «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила на «Хартвалл-Арене» и завершилась со счётом 4:3.

На 4-й минуте Хенрик Хаапала вывел финнов вперёд. Через две минуты Вели-Матти Савинайнен увеличил преимущество, а спустя ещё три Хаапала оформил дубль. На 14-й минуте Игорь Гераськин отыграл одну шайбу. За полторы минуты до конца периода Александр Петунин сократил отставание до минимума. На 44-й минуте Даниил Вовченко сравнял счёт. Победную шайбу в овертайме забросил Ессе Йоэнсуу.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

КХЛ - регулярный чемпионат
26 декабря 2020, суббота. 19:00 МСК
Йокерит
Хельсинки
Окончен
4 : 3
Б
Северсталь
Череповец
1:0 Хаапала (Скленичка) – 03:29' (5x5)   2:0 Савинайнен (Норман, Хаапала) – 05:54' (5x4)   3:0 Хаапала (Норман, Крейчик) – 08:56' (5x5)   3:1 Гераськин (Вихарев, Провольнев) – 13:16' (5x5)   3:2 Петунин (Виттасмяки) – 18:28' (5x5)   3:3 Вовченко – 43:06' (5x5)   4:3 Йоэнсуу – 65:00' (ПБ)

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» в Череповце встретится с «Нефтехимиком», а «Йокерит» — с ярославским «Локомотивом». Обе встречи состоятся 28 декабря.

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020