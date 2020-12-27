Нападающий сборной Швеции Сёдерблом забил гол клюшкой между коньков
Нападающий сборной Швеции Эльмер Сёдерблом забросил эффектную шайбу в стартовом для своей команды матче МЧМ-2021 с Чехией.
На 46-й минуте при счёте 4:1 в пользу шведской сборной Сёдерблом, получив шайбу от партнёра и находясь перед воротами, протолкнул её между коньков и нанёс бросок. Голкипер чешской сборной Ник Малик не смог спасти свою команду. По результативному очку за передачи получили Лукас Рэймонд и Виктор Сёдерстрём.
Посмотреть видео можно в «твиттере» компании TSN. Права на видео принадлежат Bell Media Inc.
К концу третьего периода счёт 6:1 в пользу шведской сборной. Голы забивали Арвид Костмар, Альбин Сундсвик, Эмиль Хейнеман, Теодор Нидербах, Эльмер Сёдерблом и Оскар Бьерселиус. За чехов забил Ян Мышак.
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