Нападающий сборной Швеции Сёдерблом забил гол клюшкой между коньков

Нападающий сборной Швеции Эльмер Сёдерблом забросил эффектную шайбу в стартовом для своей команды матче МЧМ-2021 с Чехией.



На 46-й минуте при счёте 4:1 в пользу шведской сборной Сёдерблом, получив шайбу от партнёра и находясь перед воротами, протолкнул её между коньков и нанёс бросок. Голкипер чешской сборной Ник Малик не смог спасти свою команду. По результативному очку за передачи получили Лукас Рэймонд и Виктор Сёдерстрём.

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К концу третьего периода счёт 6:1 в пользу шведской сборной. Голы забивали Арвид Костмар, Альбин Сундсвик, Эмиль Хейнеман, Теодор Нидербах, Эльмер Сёдерблом и Оскар Бьерселиус. За чехов забил Ян Мышак.