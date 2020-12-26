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Вратарь шведской «молодёжки» Альнефельт сделал эффектный сейв, поймав шайбу на ленточке

Вратарь шведской «молодёжки» Альнефельт сделал эффектный сейв, поймав шайбу на ленточке
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
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Голкипер молодёжной сборной Швеции Хуго Альнефельт сделал эффектный сейв в стартовом для своей команды матче МЧМ-2021 с Чехией.

После разрезающей передачи через пятак нападающий чешской сборной Михал Теплы бросал по уже практически пустым воротам. Тем не менее Альнефельт успел частично переместиться и выставить ловушку, в которую и попала шайба.

Посмотреть видео можно в «твиттере» компании TSN. Права на видео принадлежат Bell Media Inc.

К концу первого периода счёт в матче равный — 1:1. На 11-й минуте Ян Мышак вывел чехов вперёд, реализовав численное большинство. У Яромира Пытлика и Михала Теплы — по результативному очку за передачи. Тем не менее спустя всего 32 секунды шведская сборная смогла сравнять счёт — шайбу забросил Арвид Костмар. По очку за результативные передачи набрали Виктор Сёдерстрём и Лудвиг Хедстрём.

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