Источник: Войнов до дедлайна не подпишет контракт ни с одним клубом КХЛ

Российский защитник Вячеслав Войнов в ближайшее время абсолютно точно не подпишет контракт ни с одним клубом Континентальной хоккейной лиги, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».



Напомним, что воскресенье, 27 декабря, является последним днём перед закрытием трансферного окна в лиге.



Отмечается, что Вячеслав по-прежнему хочет вернуться в НХЛ, но в Северной Америке желающих заключить с 30-летним защитником соглашение нет.



В минувшем сезоне Войнов, выступая за омский «Авангард», забросил 11 шайб и сделал 30 результативных передач в 59 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В плей-офф Войнов набрал 1 (0+1) очко в шести матчах, заработав показатель полезности "-8".