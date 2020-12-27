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Источник: Войнов до дедлайна не подпишет контракт ни с одним клубом КХЛ

Источник: Войнов до дедлайна не подпишет контракт ни с одним клубом КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Российский защитник Вячеслав Войнов в ближайшее время абсолютно точно не подпишет контракт ни с одним клубом Континентальной хоккейной лиги, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».

Напомним, что воскресенье, 27 декабря, является последним днём перед закрытием трансферного окна в лиге.

Отмечается, что Вячеслав по-прежнему хочет вернуться в НХЛ, но в Северной Америке желающих заключить с 30-летним защитником соглашение нет.

В минувшем сезоне Войнов, выступая за омский «Авангард», забросил 11 шайб и сделал 30 результативных передач в 59 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В плей-офф Войнов набрал 1 (0+1) очко в шести матчах, заработав показатель полезности "-8".

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