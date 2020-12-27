Ушёл из жизни отец Хабибулина. Давыдов будет исполнять обязанности тренера вратарей на МЧМ

Скончался отец тренера вратарей молодёжной сборной России Николая Хабибулина, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России. Специалист покинул расположение национальной сборной, обязанности тренера вратарей на молодёжном чемпионате мира будет выполнять Рашит Давидов.



«Ушел из жизни отец олимпийского чемпиона, тренера вратарей молодежной сборной Николая Хабибулина. Специалист покинул расположение команды и отправился домой в Россию. Его обязанности будет выполнять тренер вратарей национальной сборной Рашит Давыдов.



Федерация хоккея России выражает соболезнования Николаю Александровичу и окажет ему всестороннюю поддержку», — сообщила пресс-служба Федерации хоккея России.

Молодёжный чемпионат мира по хоккею стартовал сегодня, 26 декабря, в Эдмонтоне (Канада). Сборная России в стартовом матче турнире обыграла сборную США со счётом 5:3. Следующий матч российская сборная проведёт в ночь с 28 на 29 декабря мск, соперником россиян станет национальная команда Чехии.