Форвард сборной Чехии Мышак: видели игру России с США, будем готовы к ним

18-летний нападающий молодёжной сборной Чехии Ян Мышак подвёл итоги встречи групповой стадии молодёжного чемпионата мира 2021 со сборной Швеции (1:7).

«Шведы забили второй и третий голы, и мы перестали играть. Соперник играл здорово, а мы делали ошибки, это стало ключевым фактором. Мы видели игру России с США, будем готовы к ним. Посидим вместе, обсудим и подготовимся. Будем стараться играть намного лучше, чем сегодня», — передаёт слова Мышака корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, что в следующем матче групповой стадии турнира МЧМ-2021 сборная Чехии встретится со сборной России. Встреча состоится в ночь с воскресенья на понедельник, 28 декабря. Начало – 5:30 мск.

Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 25 декабря 2020 года по 6 января 2021 года в Канаде. Все матчи будут проходить в Эдмонтоне. Сборная России сыграет в группе В с командами Швеции, США, Чехии и Австрии. В параллельной группе сыграют команды Канады, Финляндии, Словакии, Германии и Швейцарии. Действующим победителем турнира является сборная Канады, обыгравшая в финале МЧМ-2020 команду России.



